Германия внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более €1 млрд

Вклад Германии в так называемую чешскую инициативу по боеприпасам для Вооруженных сил Украины составил более €1 миллиарда. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в понедельник на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

"Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия передала более €1 млрд. Спасибо вам, коллега! Это очень важная инициатива", - сказал Вадефуль, обращаясь к Липавскому.

Липавский, поблагодарив немецкого коллегу за этот взнос, добавил, что он стал одним из крупнейших за время существования данной инициативы.

Отметим, что по предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках инициативы по боеприпасам при финансовом участии ряда западных государств происходит сбор преимущественно крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, затем боеприпасы направляются ВСУ. По данным чешского Минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 млн единиц артснарядов.