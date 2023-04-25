ISW: Продвижение российских войск в Бахмуте остановилось

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не добились каких-либо территориальных успехов., говорится в свежем докладе Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ отбили российские атаки к северо-западу от Бахмута. Кроме того, украинские военные продолжают бои, чтобы отбросить "вагнеровцев" от дороги Хромово-Часов Яр. А российские регулярные войска вели позиционные бои с ВСУ к северо-западу от Бахмута.

Аналитики привели слова главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что задача его наемников состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута, по его словам, не изменит оперативной ситуации РФ на направлении Донецкой области.

Также аналитики Института обратили внимание на ситуацию в Угледаре. В отчете говорится, что несколько дней назад российские оккупанты нанесли серию крупных авиаударов по Угледару. Эксперты отметили, что на днях появилась информация, будто российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Большой Новоселки и 23 апреля атаковали Угледар. ISW продолжает считать, что "российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для сколько-нибудь значимого наступления на угледарском направлении, особенно пока идет битва за Бахмут".

В настоящее время самая сложная ситуация остается на Бахмутском и Авдеевском направлениях.