Госдеп США раскритиковал Украину за телемарафон

Государственный департамент США раскритиковал власти Украины за нарушение принципов свободы слова при организации телемарафона, в ходе которого украинские телеканалы с начала войны совместно освещают происходящее в стране.

В отчете Госдепа о ситуации с правами человека в Украине в 2023 году отмечается, что украинские законы «гарантируют свободу слова и СМИ», однако «власти не всегда уважают эти права». После введения в стране военного положения власти ввели дополнительные ограничения на работу СМИ, продолжает американский Госдеп.

«Например, общенациональный телемарафон — платформа, на которой телеканалы по очереди освещают войну с точки зрения правительства, — обеспечила беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм», — написано в отчете.

Его авторы отмечают, что еще весной 2022 года некоторые СМИ потеряли контракты на телевизионное вещание и подвергались давлению со стороны Офиса президента Украины.

Украинское правительство «вводило запреты, санкции и блокировало СМИ и журналистов, которые были сочтены представляющими угрозу национальной безопасности и суверенитету», считают в Госдепе США.

Кроме того, «журналисты-расследователи, критикующие власти, иногда становились целью негативных кампаний в социальных сетях, и иногда это делали дружественные власти каналы».

Вместе с тем, Госдеп отмечает, что «с некоторыми исключениями жители районов, находящихся под контролем украинского правительства, могли публично и в частном порядке критиковать правительство, а также обсуждать общественные вопросы без страха преследования со стороны властей».

Информационный марафон в эфире основных украинских телеканалов был запущен в день российского вторжения 24 февраля и вещает в круглосуточном режиме. Каждой телекомпании выделены отдельные слоты в эфире.