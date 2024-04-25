Последнее обновление: 25.04.2024 10:20

США подтвердили передачу Украине дальнобойных ATACMS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи.

По его словам, в феврале президент США Джо Байден поручил "передать Украине значительное количество ракет ATACMS для использования в пределах суверенной украинской территории".

"Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, который позволяет президенту США передавать оружие с армейских складов), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину", – добавил он.

Советник Байдена отметил, что решение по ATACMS Вашингтон принял после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Также Салливан повторил, что главной причиной непредоставления Украине ATACMS ранее были "беспокойства относительно собственной боевой готовности", но их преодолели за счет заказа значительной партии этих ракет у производителя.

"И, как следствие, мы можем продолжать поставки ATACMS с одновременным сохранением боевой готовности американских сил", – подытожил он.

В свою очередь, заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател пояснил, почему США не объявляли о поставках дальнобойных ATACMS Украине.

"Мы не объявляли об этом, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по их просьбе", – сказал Пател.

Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина получила ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи на 300 миллионов долларов, объявленного в марте, и уже по меньшей мере дважды применила их по российским целям во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

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