Евросоюз осудил арест журналистов AP и Reuters в России

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано осудил задержание в России журналистов международных агентств AP и Reuters.

В понедельник на брифинге он отметил, что это, к сожалению, не первый случай, когда режим Владимира Путина действует против международных медиа.

"Несколько журналистов, которые были задержаны произвольно, уже находятся в российских тюрьмах... Мы призываем к немедленному освобождению этих журналистов", – сказал Стано.

Он подчеркнул, что ЕС строго осуждает любые действия российского режима против медиа и их сотрудников.

"Европейский Союз занимает прочную позицию в защите свободы медиа и требованиях, позволяющих журналистам делать их работу независимо от обстоятельств в любой части мира", – сказал Стано.

Он призвал международных журналистов, работающих в России, быть осмотрительными, поскольку "это страна репрессий, которая находится в состоянии войны, которая начала незаконную войну".

Власти РФ арестовали журналистов Сергея Карелина и Константина Габова, которые сотрудничали с Associated Press и Reuters. Их обвиняют в работе на Алексея Навального.