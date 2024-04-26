Украина вывела танки Abrams с фронта из-за дронов

Украинская армия вывела с фронта американские танки Abrams M1A1 из-за российских разведывательных и ударных дронов, которыми теперь кишит воздушное пространство над полем боя.

Танки оказались слишком уязвимы перед дронами, пишет агентство Associated Press (AP).

О выводе украинцами «Абрамсов» с фронта журналистам на условиях анонимности рассказали два американских военных чиновника, а заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США в интервью AP сказал, что американские и украинские военные сейчас вместе думают, как применять танки в новой создавшейся ситуации.

США передали Украине 31 танк «Абрамс» в январе 2023 года. Тогда планировалось, что эти и другие переданные союзниками танки помогут украинской армии прорвать российские линии обороны и отвоевать оккупированные территории.

Но с тех пор ситуация сильно изменилась: воздух над линией фронта кишит дронами. «Нет открытого пространства, через которое можно просто проехать, чтобы не бояться быть замеченным», — объяснил в четверг журналистам один из военных чиновников.

По его словам, пять из 31 «Абрамса» уже потеряны.

«Если говорить о том, как изменилась техника боя, массированная броня в среде, насыщенной беспилотными воздушными аппаратами, может быть под угрозой», — сказал в интервью AP заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди.

«Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на месте и поможем им продумать, как применять эту технику в такой изменившейся обстановке, когда все немедленно становится видно», — пообещал адмирал Грейди.