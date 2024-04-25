Последнее обновление: 25.04.2024 16:43

Европарламент призвал не считать легитимным переизбрание Путина в России

Европарламент принял резолюцию, в которой осудил переизбрание Путина и призвал не считать прошедшие в РФ выборы легитимными.

В резолюции, принятой в четверг 25 апреля 493 голосами, европарламентарии называют "фарсом" и призывают страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты российских "выборов", поскольку они проводились в том числе на оккупированных территориях Украины, а на территории России не были ни свободными, ни честными.

Парламентарии подчеркнули, что единственной целью этой имитации процесса волеизъявления было легитимизировать дальнейшую власть Путина, внутренние репрессии и войну против Украины.

В тексте отдельно выразили сожаление в связи с тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан отступил от общей линии ЕС и поздравил Путина с "победой".

Евродепутаты призывают страны ЕС ограничить отношения с путинской Россией исключительно вопросами, которые необходимы для региональной безопасности или связаны с гуманитарными целями и защитой прав человека, как, например, обмен заключенными, освобождение политзаключенных или возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

"Члены Европарламента призывают ЕС и страны-члены продолжать активно поддерживать независимые организации российского гражданского общества, независимые медиа и правозащитников и активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией и предлагать ей поддержку", – отмечается в коммюнике.



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