Украина из-за войны приостановила право на собственность и свободные выборы

Украина уведомила секретариат Совета Европы об изменении перечня исключений из собственных обязательств в рамках документов Совета Европы, в том числе Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ).

Украина еще в 2015 году приостановила свои обязательства по соблюдению некоторых статей ЕКПЧ из-за антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В феврале 2022 года, с началом полномасштабного вторжения РФ, Киев передал в Страсбург значительный перечень таких отклонений.

В письме от 4 апреля 2024 года, о котором до недавнего времени не сообщалось, Украина уведомила Совет Европы, что в дополнение к отказу от обязательства по обеспечению прав на уважение частной и семейной жизни, свободу слова и собраний, свободное перемещение людей также приостанавливает права на защиту частной собственности, образование и свободу выборов.