Франция предлагает ЕС новые санкции для борьбы с российской дезинформацией

Франция просит ЕС ввести новый режим санкций для борьбы с российской дезинформацией и операциями по влиянию на выборы по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.

Предложение, которое поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша, позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, причастных к спонсируемой Россией дестабилизирующей деятельности во всем мире.

В документе сказано, что "дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также усилилась везде в Европе, поскольку российский режим принял меры, чтобы подорвать демократию, стабильность и верховенство права с помощью различных гибридных инструментов".

Накануне выборов в Европарламент в июне ЕС сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации. Страны G7 также готовят совместные действия, чтобы бороться с манипулированием информацией и вмешательством, уделяя особое внимание выборам, которые состоятся в этом году.

Официальные лица ЕС особенно обеспокоены июньскими голосованиями на всем континенте, поскольку они видят рост объема контента, который распространяет дезинформацию на платформах социальных сетей.

Предложение под руководством Франции позволит ЕС ввести санкции против преемников российской группы Вагнера, которая стояла за предыдущими операциями по дезинформации, а также против всех, кто работает с ними или оказывает материально-техническую и финансовую поддержку.

Новый режим санкций будет нацелен на лиц, ответственных за угрозу стабильности, безопасности или суверенитету государств-членов ЕС или третьих стран путем подрыва выборов, верховенства права, содействия актам насилия или посредством использования информации и вмешательства.

Подобно другим режимам санкций ЕС, наказания будут включать запрет на поездки и замораживание активов.