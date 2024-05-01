Последнее обновление: 01.05.2024 13:08

Силовики на протесте в Тбилиси избили лидеров оппозиции

Председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили избили силовики на акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Телекомпания Formula опубликовала фото Хабеишвили со следами побоев на лице – у него травмы в челюстно-лицевой области.

Перед этим партия призвала МВД обеспечить физическую безопасность оппозиционера и немедленно его освободить, информирует SOVA.

От рук силовиков пострадал и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили, которого бросили на землю после того, как он подошел к полицейским. Перед этим силовики пытались напасть на лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

В ночь на среду грузинский спецназ в ночь на среду пытался жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступил. В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.

Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти демонстрантов.

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