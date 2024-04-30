Эксперты ООН подтвердили использование Россией ракет северокорейского производства

Эксперты ООН отправили в Совет Безопасности ООН доклад, подтверждающий использование против Украины баллистических ракет производства Северной Кореи, сообщает Reuters.

Журналисты агентства, которые ознакомились с текстом доклада, пишут, что речь идет применении 2 января этого года ракеты «Hwasong-11» для удара по Харькову.

Эксперты ООН пишут, что не смогли подтвердить из независимых источников, откуда именно была запущена ракета и кто это сделал. Однако украинские власти предоставили им сведения, которые говорят о том, что ракету запустили из России.

Эксперты отмечают, что, если отправка ракет из КНДР в Россию будет подтверждена, это станет нарушением санкций, введенных Совбезом ООН против Пхеньяна в 2006 году за разработку ядерной программы и производство баллистических ракет.

В марте Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании о продлении мандата группы экспертов, наблюдающих за соблюдением санкций против Северной Кореи. Это приведет к прекращению деятельности экспертной группы, хотя сам санкционный режим формально не отменен.

Западные страны и Украина заявляли, что Северная Корея поставляет России большие объемы боеприпасов — артиллерийских снарядов и баллистических ракет. Москва отрицает закупки северокорейских вооружений.

О том, что Россия применила при ударах по Харькову северокорейские ракеты, первыми заявили власти США. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что с конца прошлого года российские военные выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения.