Последнее обновление: 28.04.2024 11:09

США предупредили Грузию об угрозе изменения политики из-за закона об "иноагентах"

Двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что если законопроект об "иноагентах" станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии, сообщает "Грузия Online"

Письмо главе правительства Грузии Ираклию Кобахидзе направили 14 сенаторов. Этот документ по содержанию является самым резким среди всех других заявлений со стороны Сената.

Сенаторы в письме призвали правительство Грузии отозвать закон, который ставит под угрозу отношения США и Грузии, а также повышает вероятность введения санкций в отношении отдельных лиц, прекращения прямого государственного финансирования и расширения визовых ограничений.

Сенаторы также отвергают утверждение правящей партии "Грузинская мечта" о том, что закон об "иноагентах" аналогичен американскому FARA.

В конце письма сенаторы обещают, что никогда не оставят "стремление грузинского народа, который громко и ясно высказался в поддержку демократического и европейского будущего, услышанного всеми".

По их словам, отношения между США и Грузией основываются на взаимных интересах и общих ценностях, и каждый из них является решительным сторонником дальнейшего углубления этих отношений.

Однако они также заявляют, что отношения не могут "продолжаться до тех пор, пока этот закон не будет отменен".

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