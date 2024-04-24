Сенат США окончательно одобрил дополнительную помощь Украине

Сенат США вечером 23 апреля одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам.

За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.

Этому решению предшествовали многочасовые дебаты членов верхней палаты Конгресса США, а также процедурное решение сократить эти дебаты до максимум 30 часов, которое поддержали 80 сенаторов.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый законодательный пакет в среду, 24 апреля.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он попадет на мой стол…, чтобы мы могли начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе", – отметил американский президент.

Он подчеркнул, что американская помощь является насущной как для Украины, так и для Израиля, беженцев из Газы, Судана и Гаити, а также для партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Этот критически важный законодательный пакет сделает нашу страну и мир более безопасным, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", – добавил Байден.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.