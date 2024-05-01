Последнее обновление: 01.05.2024 13:08

В Тбилиси задержаны более 60 участников акции против «закона об иноагентах»

МВД Грузии сообщило о задержании 63 участников акции против «закона об иноагентах» в Тбилиси, утверждая, что при разгоне акции у здания парламента пострадали шестеро полицейских.

Очередная акция против закона об «иноагентах» началась у грузинского парламента вечером во вторник и продолжалась до утра. Несмотря на попытки силовиков разогнать акцию, большинство протестующих разошлись только около 4:00 по местному времени.

Во время разгона акции силовики применяли спецсредства, в том числе водометы, перцовый и слезоточивый газ. В результате были пострадавшие, которых увозили на скорых.

Ситуация резко обострилась, когда демонстранты передвинулись к месту, откуда должны были выйти депутаты. Вскоре появился спецназ. Против протестующих был применен перцовый спрей.

Позднее были разогнаны участники акции протеста непосредственно перед парламентом, где оставалась основная часть демонстрантов. В МВД заявили, что акция на проспекте Руставели вышла за законные рамки мирного протеста и приняла насильственный характер.

В среду, 1 мая, парламент Грузии планирует рассмотреть «закон об иноагентах» во втором чтении. Противники закона уже объявили, что готовы продолжать протесты.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование