Разведка Украины подтвердила атаку на Рязанский НПЗ

Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили, что в ночь на среду беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Согласно сведениям некоторых каналов, удар по НПЗ произошел около трех часов ночи. Позже разведка Украины анонимно подтвердила атаку на завод.

«В результате операции главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод», — пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах.

Рязанский губернатор ночью ограничился заявлением о то, что «Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата».

Рязанский НПЗ уже подвергался удару украинских дронов 13 марта. Агентство Reuters сообщало, что из-за этого удара завод был вынужден остановить две основных перерабатывающих установки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит 17,1 млн тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов, расположенных около Москвы, писал Bloomberg.

Украинские власти говорят, что наносят удары по российским НПЗ, чтобы ослабить экономику России и помешать поставкам топлива армии.