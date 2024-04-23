Воздушные силы Украины ночью сбили 15 запущенных РФ «шахедов»

Воздушные силы Украины минувшей ночью были сбиты 15 из 16 запущенных военными РФ беспилотников-камикадзе по Одессе и Киеву.

Кроме того, ночью Россия запустила по Украине и две баллистических ракеты «Искандер-М». Их сбить не удалось. Куда ударили ракеты, не сообщается.

Силы обороны юга Украины уточнили, что в результате удара беспилотников пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что четверо раненых в Одессе детей — 12 и девяти лет, а также «двое малышей, которым нет и года».