Последнее обновление: 25.04.2024 10:20

США признали, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки с помощью

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование для Украины российские силы смогли захватить часть территорий на востоке.

Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени.

"Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки", – добавил советник Байдена.

"Факт заключается в том, что у нас уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – подытожил представитель Белого дома.

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