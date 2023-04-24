Зеленский: Украина не может отдать Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина не может отдать россиянам Бахмут, хотя многие военные аналитики и говорят, что этот город не имеет большого стратегического значения.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

По словам Зеленского, если Россия полностью захватит Бахмут, он может стать плацдармом для наступления на административный центр Донецкой области, Краматорск, и соседний Славянск.

Он также назвал смехотворной риторику официальной России о том, что она воюет на территории Украины с НАТО.

"Россия воюет с Украиной. И так как она неспособна воевать честно, она уже говорит, что воюет с НАТО, потому что стыдно признать, что страна, которая в 40 раз больше Украины, неспособна нас победить", - заявил Зеленский.

Он также объяснил аудитории арабского канала, что страны-соседи России хотят вступить в НАТО, чтобы защититься от нее.

"Если бы Россия на нас не напала, Финляндия никогда бы не вступила в НАТО», - сказал президент Украины.

По его словам, все страны, которые хоть как-то граничат с россиянами либо имели какие-то экономические связи - все (кроме Беларуси – ред.) хотят иметь энергетическую, экономическую, сельскохозяйственную независимость.