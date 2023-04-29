Последнее обновление: 29.04.2023 11:43

Власти Украины сообщили о 23 погибших в Умани после ракетного удара РФ

Власти Украины идентифицировали тела 22 из 23 погибших в Умани, по которой РФ 28 апреля нанесла ракетный удар.

В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Умань. Разбор завалов продолжается. Подтверждена гибель в результате ракетной атаки россии 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела. В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет)", - сообщил Клименко.

Он добавил, что без вести пропавшей считается одна женщина.

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