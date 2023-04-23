СНБО Украины: «Не надо нас садить за стол переговоров"

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал не пытаться усадить Украину за стол переговоров, пока Россия продолжает добиваться уничтожения страны.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, инициативы мирного урегулирования, которые звучат в последнее время, - это ничто иное, как пророссийское миротворчество", - написал Данилов в Facebook, передает BBC.

"Не надо нас постоянно садить за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - самый лучший посредник и единственный понятны для РФ аргумент для общения", - заключил Данилов.

Он не уточнил, о каких именно мирных инициативах идет речь, однако в субботу к мирным переговорам между Украиной и Россией призывал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва.

Лула, политик с давними левыми убеждениями, пытается восстановить связи Бразилии с Западом после четырех лет правления президента Болсонару, но из-за Украины напряженность в отношениях остается. Бразильский лидер разозлил Украину, заявив, что Киев разделяет вину за войну, и не присоединился к западным странам – ни в введении санкций против Москвы, ни в поставках Киеву боеприпасов.