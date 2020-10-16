Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 86392 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 октября 2020 года выросло до 86392 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 921 человека.

«В Беларуси на 16 октября зарегистрированы 86392 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 78990 (+407) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 921 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 658 человек (2,58% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2170047 (+25503) тестов на коронавирус.