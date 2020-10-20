Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 88909 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 октября 2020 года выросло до 88909 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 937 человек.

«В Беларуси на 20 октября зарегистрированы 88909 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 80503 (+373) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 937 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 619 человек (7,35% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2244310 (+8418) тестов на коронавирус.