Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 85121 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 октября 2020 года выросло до 85121 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 911 человек.

«В Беларуси на 14 октября зарегистрированы 85121 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 78218 (+421) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 597 человек (2,61% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2118816 (+22899) тестов на коронавирус.