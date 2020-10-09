Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 82471 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 октября 2020 года выросло до 82471 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 885 человек.

«В Беларуси на 9 октября зарегистрированы 82471 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 76543 (+462) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 885 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 489 человек (2.02% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2023307 (+24218) тестов на коронавирус.