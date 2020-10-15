Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 85734 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 октября 2020 года выросло до 85734 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 916 человек.

«В Беларуси на 15 октября зарегистрированы 85734 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 78583 (+365) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 916 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 613 человек (2,38% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2144544 (+25728) тестов на коронавирус.