Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 89642 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 октября 2020 года выросло до 89642 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 941 человек.

«В Беларуси на 21 октября зарегистрированы 89642 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 80905 (+402) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 941 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 733 человека (3,11% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2267862 (+23552) тестов на коронавирус.