Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 83998 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 октября 2020 года выросло до 83998 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 901 человека.

«В Беларуси на 12 октября зарегистрированы 83998 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 77423 (+203) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 901 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 464 человека (3,44% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2087430 (+13500) тестов на коронавирус.