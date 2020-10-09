Последнее обновление: 09.10.2020 12:49

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 81982 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 октября 2020 года выросло до 81982 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 880 человек.

«В Беларуси на 8 октября зарегистрированы 81982 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 76081 (+398) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 880 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 477 человек (2.14% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 199089 (+22261) тестов на коронавирус.

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