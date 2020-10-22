Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 90380 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 октября 2020 года выросло до 90380 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 945 человек.

«В Беларуси на 22 октября зарегистрированы 90380 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 81501 (+596) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 738 человек (2,76% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2294631 (+26769) тест на коронавирус.