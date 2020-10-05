Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 80696 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 октября 2020 года выросло до 80696 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 862 человек.

«В Беларуси на 5 октября зарегистрированы 80696 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 75303 (+64) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 401 человекf 3.06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1949656 (+13116) тестов на коронавирус.