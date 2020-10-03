Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 79421 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 октября 2020 года выросло до 79421 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 844 человек.

«В Беларуси на 2 октября зарегистрированы 79421 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 74982 (+205) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 844 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 402 человек 2,03% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1897263 (+19823) тестов на коронавирус.