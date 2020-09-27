Минздрав Беларуси обвинил протестующих в распространении коронавируса

И.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в эфире зомбоящика обвинил протестующих против насилия и фальсификации выборов граждан в распространении коронавируса.

«Если говорить о причинах, они лежат на поверхности. Эпидемический процесс – это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины», - заявил Пиневич.

Еще не совсем министру стоило бы вместо изрыгания желчи в адрес протестующих покататься в общественном транспорте столицы в часы пик, уделив особое внимание метрополитену, для оценки достаточности дистанцирования. Кстати поездки в спецтранспорте, набитом по уши омоном и подростакаим из внутренних войск, а также в автозаках тоже добавили более практичного понимания ситуации в целом.