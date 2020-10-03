Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 79852 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 октября 2020 года выросло до 79852 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 7 до 851 человека.

«В Беларуси на 3 октября зарегистрированы 79852 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 75148 (+166) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 851 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 431 человека (2,26% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1916340 (+19077) тестов на коронавирус.