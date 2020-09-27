Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 77609 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 сентября 2020 года выросло до 77609 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 818 человек.

«В Беларуси на 27 сентября зарегистрированы 77609 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 74120 (+74) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 818 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 320 человек (2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1825481 (+15959) тест на коронавирус.