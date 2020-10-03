Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 80295 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 октября 2020 года выросло до 80295 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 857 человек.

«В Беларуси на 4 октября зарегистрированы 80295 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 75239 (+91) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 443 человека (2,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1936540 (+20200) тестов на коронавирус.