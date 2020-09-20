Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 75674 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 сентября 2020 года выросло до 75674 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 780 человек.

«В Беларуси на 20 сентября зарегистрированы 75674 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73265 (+53) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 780 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 213 человек (1,38% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1730754 (+15374) тестов на коронавирус.