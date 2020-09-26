Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 77289 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 сентября 2020 года выросло до 77289 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 813 человек.

«В Беларуси на 26 сентября зарегистрированы 77289 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 74046 (+121) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 813 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 332 человека (1,94% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1809522 (+17096) теста на коронавирус.