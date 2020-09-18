Последнее обновление: 18.09.2020 08:34

Лукашенко становится дважды лауреатом Шнобеля

Лукашенко во второй раз стал лауреатом сатирической Шнобелевской премии. На этот раз ему достался Шнобель в категории "Медицинское образование".

Лукашенко наряду с лидерами Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, США, Турции, России и Туркмении был удостоен Шнобеля «за использование пандемии коронавируса, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".

Лукашенко, как и другие лауреаты "премии", на вручение ожидаемо не приехал. Между тем, вручение Шнобеля по традиции проводят настоящие нобелевские лауреаты.

Своего первого Шнобеля Лукашенко получил в 2013 году за запрет публичных аплодисментов.

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