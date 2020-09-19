Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 75461 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 сентября 2020 года выросло до 75461 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 776 человек.

«В Беларуси на 19 сентября зарегистрированы 75461 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 73212 (+114) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 231 человека (2,2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1715380 (+14590) тестов на коронавирус.