Россия поставила Беларуси первую партию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в Беларусь первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения клинических исследований.

«1 октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом», - говорится в сообщении фонда

«Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Республики Беларусь, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины «Спутник V», - отмечается в сообщении.

Беларусь стала первой страной, получившей вакцину.