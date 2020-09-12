Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 73975 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 сентября 2020 года выросло до 73975 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 744 человек.

«В Беларуси на 12 сентября зарегистрированы 73975 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 72547 (+178) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 744 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 191 человека (1,55% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1642109 (+12297) тестов на коронавирус.