Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 72663 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 сентября 2020 года выросло до 72663 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 705 человек.

«В Беларуси на 5 сентября зарегистрированы 72663 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 71843 (+33 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 179 человека (1,69% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1574991 (+10533) теста на коронавирус.