Последнее обновление: 10.09.2020 19:27

Минздрав РБ вернул 5 стран в список ковидных

Министерство здравоохранения Беларуси вернуло 5 стран в перечень государств, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

«В настоящий момент по результатам оценки критериев исключена из перечня - Республика Узбекистан. В связи с регистрируемым на протяжении последних 3-х недель показателем заболеваемости (выше 50 случаев на 100 тысяч населения) включены в перечень ряд стран, ранее исключенных из него: Королевство Испания, Черногория; Израиль; Княжество Андорра, Республика Мальта», - говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, гражданам, приезжающих в Беларусь из 5-ти перечисленных стран, придется проходить через режим самоизоляции.

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