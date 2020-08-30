Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 71687 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 августа 2020 года выросло до 71687 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 676 человек.

«В Беларуси на 30 августа зарегистрированы 71687 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 70452 (+245) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 676 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 164 человека (1,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1527049 (+9921) тестов на коронавирус.