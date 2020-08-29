Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 71523 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 августа 2020 года выросло до 71523 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 671 человек.

«В Беларуси на 29 августа зарегистрированы 71523 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 70207 (+320) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 671 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 177 человека (1,45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1517128 (+12164) тестов на коронавирус.