Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 71346 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 августа 2020 года выросло до 71346 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 667 человек.

«В Беларуси на 28 августа зарегистрированы 71346 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 69887 (+237) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 667 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 181 человека (2,4% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1504964 (+7543) тестов на коронавирус.