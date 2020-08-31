Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 71843 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 августа 2020 года выросло до 71843 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 681 человека.

«В Беларуси на 31 августа зарегистрированы 71843 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 70468 (+16) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 681 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 156 человек (3,07% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1532119 (+5070) тестов на коронавирус.