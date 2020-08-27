Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 71165 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 августа 2020 года выросло до 71165 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 662 человек.

«В Беларуси на 27 августа зарегистрированы 71165 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 69650 (+272) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 662 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 191 человека (2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1497421 (+9519) тестов на коронавирус.