Последнее обновление: 04.09.2020 13:06

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 72485 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 сентября 2020 года выросло до 72485 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 701 человека.

«В Беларуси на 3 сентября зарегистрированы 72485 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 71510 (+305) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 701 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 183 человека (1,77% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1564458 (+10329) тестов на коронавирус.

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