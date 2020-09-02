Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 72141 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 сентября 2020 года выросло до 72141 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 691 человека.

«В Беларуси на 2 сентября зарегистрированы 72141 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 70900 (+194) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 691 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 179 человек (1,95% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1543966 (+9174) тестов на коронавирус.